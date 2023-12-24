Вучич: протестные акции оппозиции в Белграде не будут иметь никакого результата

Протестные акции представителей оппозиции в Белграде не будут иметь никакого результата. Соответствующий прогноз, как информирует Telegram-канал BRIEF, озвучил сербский лидер Александр Вучич, комментируя точку зрения о том, что в столице страны существуют «майданные» настроения.