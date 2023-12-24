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  • Gennady Sokolovsky
    Сходил по этой ссылке. Какая же марзь туда прётся.... Страна воюет, а этим мразям "кайфовая музыка и движ".... ИПАНУЦЦО.Суши-кафе в Таган...
  • Владимир Кузин
    Вот вам грёбаная демократия.Суши-кафе в Таган...
  • Gennady Sokolovsky
    Ух ты... Это "недокафЕ" закрыто до четверга. А шо ж случилось???????Суши-кафе в Таган...

Вучич: протестные акции оппозиции в Белграде не будут иметь никакого результата

Вучич: протестные акции оппозиции в Белграде не будут иметь никакого результата

Протестные акции представителей оппозиции в Белграде не будут иметь никакого результата. Соответствующий прогноз, как информирует Telegram-канал BRIEF, озвучил сербский лидер Александр Вучич, комментируя точку зрения о том, что в столице страны существуют «майданные» настроения.

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