Вучич: протестные акции оппозиции в Белграде не будут иметь никакого результата

Протестные акции представителей оппозиции в Белграде не будут иметь никакого результата. Соответствующий прогноз, как информирует Telegram-канал BRIEF, озвучил сербский лидер Александр Вучич, комментируя точку зрения о том, что в столице страны существуют «майданные» настроения.
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