Бизнесмен Эдуард Карташов, четвертый муж телеведущей Арины Шараповой, через суд требует признать его биологическим отцом трехлетнего мальчика, рожденного его бывшей любовницей.
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