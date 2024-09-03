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Трудности US Open: сможет ли Медведев выбить первую ракетку мира

Трудности US Open: сможет ли Медведев выбить первую ракетку мира

На Открытом чемпионате США близится развязка борьбы за титул. В одиночном разряде картина для российских болельщиков привычная — дальше всех из наших теннисистов по сетке забрался Даниил Медведев, который продолжает свой путь на турнире.

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