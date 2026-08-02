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4-дюймовый экран, батарея 4000 мАч и физическая клавиатура QWERTY: смартфон Zinwa Q27, похожий на классический BlackBerry, доступен для заказа

4-дюймовый экран, батарея 4000 мАч и физическая клавиатура QWERTY: смартфон Zinwa Q27, похожий на классический BlackBerry, доступен для заказа

Щедрый комплект поставки и поддержка беспроводной зарядкиКомпания Zinwa открыла предварительные заказы на смартфон Zinwa Q27, выполненный в классическом форм-факторе BlackBerry с физической QWERTY-клавиатурой.

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