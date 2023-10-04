Игорь Руденя поздравил с Днём космических войск России

Уважаемые военнослужащие и ветераны Космических войск! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Космические войска играют важную роль в обеспечении безопасности и обороноспособности нашего государства, укрепляют статус России как великой космической державы.
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