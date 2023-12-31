Врач посоветовал есть не больше пяти мандаринов в сутки

Встреча Нового года всегда ассоциируется с мандаринами, но употребление этого цитруса в больших количествах может быть опасным, предупредил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.