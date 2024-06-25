Зеленский подписал указ о продлении санкций против Дерипаски, Миллера и Костина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому продлеваются санкции против физических лиц, в том числе предпринимателя Олега Дерипаски, главы "Газпрома" Алексея Миллера и главы ВТБ Андрея Костина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии