Астроном Коняев: активность Солнца в ближайшие годы снизится

Пик активности Солнца, который обычно занимает до 11 лет, в ближайшие два года завершается. Поэтому количество магнитных бурь и полярных сияний в ближайшие год-два также снизятся, сообщает RT со ссылкой на данные инженере обсерватории «Вега» НГУ.