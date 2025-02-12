В Керчи и Джанкое появятся дополнительные пункты экстренной помощи

Фото из личного архива Галины БуглакВ Крыму обновят концепцию развития службы экстренной помощи. Одним из этапов станет создание дополнительных круглосуточных постов анестезиологических бригад в Керчи и Джанкое, сообщил министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров.
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