Перед судом предстанет бывший начальник отдела исправительного учреждения Республики Калмыкия

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия Алдара Хинеева.
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