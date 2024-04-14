Трактор снес незаконные торговые ряды на ГБШ

В Новосибирске в нелегальной торговлей начали бороться при помощи тяжелой техники. В субботу, 13 апреля, в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором трактор-погрузчик сносит незаконные торговые точки.