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Трактор снес незаконные торговые ряды на ГБШ

Трактор снес незаконные торговые ряды на ГБШ

В Новосибирске в нелегальной торговлей начали бороться при помощи тяжелой техники. В субботу, 13 апреля, в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором трактор-погрузчик сносит незаконные торговые точки.

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