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Александр Тихонов: «Нуждов обещает регионам новых спонсоров и призовой фонд 100 млн. А чем ты занимался 4 года, пока работал первым вице-президентом?»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал вице-президента Союза биатлонистов России (СБР) Алексея Нуждова.

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