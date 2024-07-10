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Рыбакина о выходе в полуфинал «Уимблдона»: «В 2022-м точно нервничала больше. Сейчас немного привыкла и иначе воспринимаю матчи»

Рыбакина о выходе в полуфинал «Уимблдона»: «В 2022-м точно нервничала больше. Сейчас немного привыкла и иначе воспринимаю матчи»

– Насколько вы изменились за два года с первого полуфинала? – Тогда я не ожидала, что пройду так далеко.

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