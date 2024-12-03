Ученые замедлили развитие наследственной слепоты у лабораторных мышей

В лаборатории молекулярной вирусологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова разрабатывают инновационный геннотерапевтический препарат для лечения синдрома Ашера — наследственного заболевания сетчатки глаза, при котором человек постепенно теряет зрение.