Ученые замедлили развитие наследственной слепоты у лабораторных мышей

В лаборатории молекулярной вирусологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова разрабатывают инновационный геннотерапевтический препарат для лечения синдрома Ашера — наследственного заболевания сетчатки глаза, при котором человек постепенно теряет зрение.
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