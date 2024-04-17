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Шойгу представили перспективные образцы военной техники

Шойгу представили перспективные образцы военной техники

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в конгрессно-выставочном центре «Патриот» заслушал доклады заместителей военного ведомства и руководителей центральных органов военного управления о новых научно-технических разработках в системе материально-технического обеспечения российской армии.

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