Аргументы недели

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Cоветник Офиса президента Украины Арестович заявил, что ВСУ начнут масштабное контрнаступление будущим летом

Cпикер Офиса президента Украины Владимир Зеленского Алексей Арестович анонсировал масштабное контрнаступление украинских войск будущим летом.

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