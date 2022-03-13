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Бывший технолог хлебзавода научил, как дома печь отменный хлеб

Бывший технолог хлебзавода научил, как дома печь отменный хлеб

События в современном мире меняются с невероятной скоростью. Многие сейчас осознали, что не всегда под рукой может оказаться набор магазинных продуктов.

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