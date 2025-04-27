Катар работает вместе с Египтом как одна команда — премьер-министр

Переговоры о прекращении огня в Газе не прекращаются, как и совместные усилия Катара с Египтом, заявил премьер-минстр Катара Мухаммад бен Абдеррахман Аль Тани 27 апреля на пресс-конференции после встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Дохе.