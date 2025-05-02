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В сети обнаружили прототип отмененной LEGO Civilization для Nintendo Switch

В сети обнаружили прототип отмененной LEGO Civilization для Nintendo Switch

В сети обнаружили прототип отмененной LEGO Civilization для Nintendo SwitchВ игровом сообществе активно обсуждается недавняя утечка – в сети появился рабочий прототип неанонсированной и впоследствии отмененной игры LEGO Civilization, разрабатывавшейся для Nintendo Switch.

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