В сети обнаружили прототип отмененной LEGO Civilization для Nintendo Switch

В сети обнаружили прототип отмененной LEGO Civilization для Nintendo SwitchВ игровом сообществе активно обсуждается недавняя утечка – в сети появился рабочий прототип неанонсированной и впоследствии отмененной игры LEGO Civilization, разрабатывавшейся для Nintendo Switch.
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