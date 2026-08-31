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Царьград

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Германия призвала ЕС продолжить расширение на север после референдума

Германия призвала ЕС продолжить расширение на север после референдума

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал ЕС продолжить северное расширение после отказа Исландии возобновить переговоры о вступлении.

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