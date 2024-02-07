Как Хрущёв стал украинцем

Наталия Нежильская Его жена не была простушкой, а политическая стратегия – примитивной. Слева направо: супруга Никиты Хрущёва, Нина Петровна, космонавты Андриян Григорьевич Николаев, Валентина Владимировна Терешкова и первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущёв Фото: ИТАР-ТАСС 14 октября 1964 года состоялся Пленум ЦК, на котором был отстранён от власти Никита Хрущёв.