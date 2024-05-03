Пятница, 0️⃣3️⃣ мая, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 ☀️ Всемирный день Солнца 🫁 Всемирный день борьбы с астмой 🇷🇺 День кондитера в России 🗞Всемирный день свободы печати 📩День рождения «спама» 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1494 год - испанской экспедицией Христофора Колумба открыта Ямайка 📔 1904 год - американец Джордж Паркер получил патент на свою первую изобретенную письменную ручку 📔 1905 год - запатентована первая письменная ручка Parker 📔 1908 год - в 25 км от Бейрута открыта огромная скульптура Девы Марии 📔 1932 год - совершён первый полёт советской летающей лодки МБР-2 конструктора Бериева 📔 1957 год - в СССР принимается Постановление о реорганизации колхозов в совхозы 📔 1978 год - День рождения Спама - отправлено первое зарегистрированное спам сообщение 📔 1991 год - состоялось подписание "Виндхукской декларации", направленной на поддержание свободы прессы во всех странах 📔 1997 год - в Дублине на конкурсе Евровидения Алла Пугачева с песней "Примадонна" заняла 15-е место.