Страшные истории про кота Бегемота оживают в зловещей тишине квартиры номер пятьдесят, где полночь замирает на циферблате дедовых часов, а черный пушистый бес с золотыми глазами ведёт неспешные беседы с хозяином.
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