В пакистанском Лахоре прогремели взрывы, в индийском штате Уттаракханд упал вертолёт Индо-пакистанское противостояние набирает обороны.
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В пакистанском Лахоре прогремели взрывы, в индийском штате Уттаракханд упал вертолёт Индо-пакистанское противостояние набирает обороны.
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