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Владимирские новости

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Мотоциклист погиб в ДТП под Киржачом

Мотоциклист погиб в ДТП под Киржачом

43-летний мотоциклист погиб, не уступив дорогу автомобилю Toyota на автодороге «Дубки - Киржач». Водитель иномарки получила травмы и проходит амбулаторное лечение.

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