Россиянин получил семилетний срок за взятку судье в 14 миллионов рублей

Прокуратура Сахалинской области в публикации на своем официальном сайте сообщает, что Южно-Сахалинский городской суд приговорил к семи годам и одному месяцу тюрьмы жителя Москвы, который предпринял попытку подкупить судью и сотрудников силовых структур за 14 миллионов рублей .