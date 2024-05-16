Специалисты рассказали, в каком случае плесень может быть полезной, а в каком — смертельно опасной

Время от времени плесень может появляться в любом доме. И если к ее появлению на стене мы отнесемся серьезно, то при наличии плесени на продуктах можем просто отрезать испорченную часть, употребив в пищу остальное.
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