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Крымчанин попросил друга взять на себя вину за смертельное ДТП и застрелил его

Крымчанин попросил друга взять на себя вину за смертельное ДТП и застрелил его

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев 59-летний житель Симферополя предстанет перед судом за убийство приятеля, совершенное в середине девяностых.

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