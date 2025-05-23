Уголь без дохода – все компании Кузбасса добывают без рентабельности Татьяна АрестоваУгольная отрасль Кузбасса продолжает сталкиваться с экономическими трудностями на фоне сокращения объемов добычи и снижения доходности.
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