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Пациенты не забывают своих спасителей. Врача Петра Недельчука поздравили с Днем медицинского работника

Пациенты не забывают своих спасителей. Врача Петра Недельчука поздравили с Днем медицинского работника

Люди не забывают своих героев. Накануне дня медицинского работника бывшие пациенты поблагодарили врачей за мужество, самоотверженность и усилия на протяжении почти 30 лет работы в отделении акушерства и гинекологии Бельцкой клинической больницы.

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