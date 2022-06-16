Пациенты не забывают своих спасителей. Врача Петра Недельчука поздравили с Днем медицинского работника

Люди не забывают своих героев. Накануне дня медицинского работника бывшие пациенты поблагодарили врачей за мужество, самоотверженность и усилия на протяжении почти 30 лет работы в отделении акушерства и гинекологии Бельцкой клинической больницы.
Люди не забывают своих героев. Накануне дня медицинского работника бывшие пациенты поблагодарили врачей за мужество, самоотверженность и усилия на протяжении почти 30 лет работы в отделении акушерства и гинекологии Бельцкой клинической больницы.
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