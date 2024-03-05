Низкий вес при рождении в сочетании с избыточным весом в возрасте 20 лет связан с «огромным риском» раннего диабета

Новое исследование, которое будет представлено в этом году на Европейском конгрессе по ожирению (ECO) в Венеции, Италия (12-15 мая), и опубликованное в научном журнале Diabetologia, предполагает, что низкий вес при рождении вместе с избыточным весом в молодом возрасте (но не в детстве) способствует развитию диабета 2 типа в возрасте 59 лет и младше у мужчин.