Минивэн LEVC Xspace станет первенцем новой платформы

Минивэн LEVC Xspace станет первенцем новой платформыБританская компания LEVC (London Electric Vehicle Company), входящая в империю холдинга Geely, готовится к масштабному расширению своего модельного ряда.
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