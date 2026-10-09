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На Ямале 300 врачей стали наставниками молодых специалистов

На Ямале 300 врачей стали наставниками молодых специалистов

Выпускники медицинских вузов, прибывшие в ямальские медучреждения и прошедшие аккредитацию летом, начали работу под руководством опытных врачей.

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