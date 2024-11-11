Самолет после взлета вернулся обратно на аэродром в Хабаровске из-за неполадок

Самолет после взлета вернулся обратно на аэродром в Хабаровске из-за отказа системы авиагоризонта.Источник РЕН ТВ заявил, что самолет Ан-74 должен был долететь до города Советская Гавань в Хабаровском крае, но развернулся и приземлился в аэропорту Новый.