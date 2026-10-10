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Копеечка - Объявления Донбасса

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Гараж в Мариуполе - 600 000 руб

Гараж в Мариуполе - 600 000 руб

Продам гараж 22.8 м.кв. кооператив " Инициатива- Плюс" . Шлакоблочный, капитальный ремонт крыши, смотровая яма, подвал.

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