´День безопасности. Внимание всем´.

Уважаемые граждане!21 марта 2024 года будет проводиться проверка системы оповещения.В ходе проверки планируются передача сигнала ´Внимание всем!´ посредством запуска электросирен и систем громкоговорящей связи, а также перехват телевидения, FM-радиостанций и запуск бегущей строки на телеканалах.