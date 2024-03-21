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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

´День безопасности. Внимание всем´.

´День безопасности. Внимание всем´.

Уважаемые граждане!21 марта 2024 года будет проводиться проверка системы оповещения.В ходе проверки планируются передача сигнала ´Внимание всем!´ посредством запуска электросирен и систем громкоговорящей связи, а также перехват телевидения, FM-радиостанций и запуск бегущей строки на телеканалах.

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