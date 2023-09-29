Рогов: украинские солдаты активно сдаются группами на Ореховском направлении

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) породило феномен, когда брошенные в наступление украинские военнослужащие добровольно сдаются в плен.
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