ЮлияПолитика«Борзота» чиновников и депутатов. Высказывания «слуг народа»Я люблю политику. Она мне интересна. Вроде бы, совсем неженская тема, но, что есть, то есть. Взгляды у меня… нет, не буду.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаил СартинДа, согласен, это реальное отношение к народу нашей власти, иногда, когда эта особь теряет над собой контроль, - отношение в этих тезисах вырывается наружу. Думайте люди, кого выбираете.СерегаДа мы думаем кого выбирать, да всё равно не тот результатТБТатьяна БутоваОтношение власти к нам - их кормильцам безобразное. То что говорят - ужасно, но то они делают на своих постах еще безобразнее.Елена КравецНарод не отстает и даже опережает. Чиновников хоть наказывают, а откройте любой наш чат - чисто помойка. По любой теме вопли недовольства. и оскорбления друг друга, руководителей и президента как хотят обзовут. Полнейшее кругом бескультурье и ненависть. И безнаказанность.Алла ДубининаУлюкаев, когда упал на дно что то понял, но было поздно. Хочется пожелать всем нашим чиновникам и парламентариями оказаться хоть виртуально среди проблем простого народа. Может успеют сделать добро другим, до тюряги.Комментировать
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