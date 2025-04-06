Новый атомный ледокол «Якутия» отправился с Балтийского завода в порт приписки

Универсальный атомный ледокол «Якутия» вошел в состав атомного ледокольного флота России и отправился в порт приписки в Мурманск, сообщили в пресс-службе Балтийского завода Объединенной судостроительной корпорации.
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