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Владимирские новости

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Уралсиб принял участие в конференции Президентской академии по развитию возможностей для студентов

Уралсиб принял участие в конференции Президентской академии по развитию возможностей для студентов

Конференция объединила 30 компаний и вуз для создания новой модели партнерства, где стажировки и практики станут частью единой траектории от образования до трудоустройства.

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