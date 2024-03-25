Линда Лавлейс: Как девушка-пуританка стала первой звездой кино для взрослых, а потом ушла в религию

Несмотря на то, нравится нам это или нет, сегодня приходится признать очевидное – индустрия фильмов для взрослых постепенно выходит из тени и превращается в модный тренд: актеры в нем становятся мировыми знаменитостями, режиссеры не скрывают свои имена, слухи рассказывают о миллиардных прибылях.