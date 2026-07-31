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Нижегородская правда

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«Локомотив» не хочет получать Пруцева через аренду из «Нижнего Новгорода»

«Локомотив» не хочет получать Пруцева через аренду из «Нижнего Новгорода»

В середине июля спортивный инсайдер Иван Карпов со ссылкой на собственные источники сообщил, что ФК «Нижний Новгород» планирует приобрести у московского «Спартака» 26-летнего полузащитника Данила Пруцева за 6,5 миллиона евро, после чего футболист будет отдан в аренду «Локомотиву».

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