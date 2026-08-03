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Регионы России

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«РТК Сервис» получил статус авторизованного партнёра ГК «Аквариус»

«РТК Сервис» получил статус авторизованного партнёра ГК «Аквариус»

Системный интегратор «РТК Сервис» объявил о получении статуса авторизованного партнёра ГК «Аквариус», одного из ведущих представителей российского рынка разработки и производства вычислительной техники и ИТ-решений.

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