«РТК Сервис» получил статус авторизованного партнёра ГК «Аквариус»

Системный интегратор «РТК Сервис» объявил о получении статуса авторизованного партнёра ГК «Аквариус», одного из ведущих представителей российского рынка разработки и производства вычислительной техники и ИТ-решений.
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