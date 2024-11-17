В Европе зафиксирован взрывной рост преступлений против христиан

В своём "Отчёте о нетерпимости и дискриминации христиан в Европе" мониторинговый проект OIDAC Europe (базирующийся в Вене) выявил 2444 антихристианских преступления на почве ненависти, которые задокументированы в 35 европейских странах в 2023 году, включая 232 случая физических нападений на христиан.