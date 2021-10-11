Европа – большой переход

Недавно известный американский эксперт Патрик Бьюкенен (бывший помощник президента Ричарда Никсона, бывший кандидат в президенты, автор ряда книг, редактор-основатель журнала The American Conservative) опубликовал статью «Закат Европы», в которой он в очередной раз отметил то, что до него говорили не раз: будущее за Азией; разворот Америки в сторону Китая и Индо-Тихоокеанского региона – величина постоянная, а Европа – это прошлое (нет.