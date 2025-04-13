В народном календаре сегодня и Вербное воскресенье, и Ипатиев день. Одна из главных примет — принести домой веточки вербы и провести день в тишине, в своих мыслях.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В народном календаре сегодня и Вербное воскресенье, и Ипатиев день. Одна из главных примет — принести домой веточки вербы и провести день в тишине, в своих мыслях.