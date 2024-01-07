Захарова высмеяла идею главы МИД Италии Таяни о создании армии Евросоюза

Евросоюзу нужно решить свои внутренние проблемы, прежде чем говорить о создании собственной армии. Такое мнение в своем Telegram-канале выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя идею министра иностранных дел Италии Антонио Таяни о создании армии ЕС.
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