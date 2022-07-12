ТехРосИнфо

26 874 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина52
    Голубая мечта Запада - развести свару и отсидеться в безопасности, подложив свинью РФ чужими руками...И сделать на эт...В США просчитали ...
  • Alex Imen
    Интеллектуальные деграданты на Западе на всех уровнях.В США просчитали ...
  • Сергей Шубин
    Да ! Правильно, сначала чухонцыВ США просчитали ...

Пушков прокомментировал слова Борреля о "битве нарративов" по Украине

Пушков прокомментировал слова Борреля о "битве нарративов" по Украине

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что "глобальная битва нарративов" по Украине "в самом разгаре", и точка зрения Евросоюза по этому вопросу не является преобладающей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх