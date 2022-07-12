Пушков прокомментировал слова Борреля о "битве нарративов" по Украине

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что "глобальная битва нарративов" по Украине "в самом разгаре", и точка зрения Евросоюза по этому вопросу не является преобладающей.