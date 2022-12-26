Прохватилов проинформировал, что ракеты «Сатана» помогут уничтожить ВС Украины в Донбассе

Российский военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов проинформировал, что ракеты "Сатана" помогут войскам ВС России достаточно быстро уничтожить ВС Украины в Донбассе, сообщает информационный портал Ura.
Российский военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов проинформировал, что ракеты "Сатана" помогут войскам ВС России достаточно быстро уничтожить ВС Украины в Донбассе, сообщает информационный портал Ura.
Свежие комментарии