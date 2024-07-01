Второе убийство начали рассматривать в суде по делу возможного маньяка Манишина

Ранее в суде закончили изучать доказательства по первому убийству – Людмилы Обидиной В Калманском районном суде 1 июля начали рассматривать второй эпизод по делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина, а именно убийство 21-летней жительницы Тывы Чодураа Ооржак, которая пропала 28 июня 1999 года.